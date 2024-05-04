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Sivas-İstanbul arası aktarmasız seferler başladı: YHT ile seyahat süresi 7 saate düşüyor

Sivas-İstanbul arasında, aktarmasız bir şekilde sefer yapacak olan Yüksek Hızlı Tren (YHT), bugün itibari ile hizmete başladı. Ekspres seferler sayesinden İstanbul ve Sivas arasındaki yolculuk süresi 7 saate düşecek.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 10:41
Sivas-İstanbul arası aktarmasız seferler başladı: YHT ile seyahat süresi 7 saate düşüyor

Yüksek Hızlı Tren (YHT), Sivas-İstanbul arasında aktarmasız bir şekilde hizmet verecek. Yeni ekspres tren, bugün itibari ile seferlere başlayacak. 483 yolcu kapasitesine sahip bu yeni tren, bu sabah (4 Mayıs) İstanbul’dan saat 08.40’ta hareket etti. Trenin 15.58’de Sivas’a ulaşması bekleniyor.

İstanbul’dan kalkarak Sivas yönüne hareket eden yüksek hızlı ekspres trenin sefer süresi 7 saat 18 dakika sürüyor. Sivas’tan hareket ederek İstanbul’a yolculuk edecek olan trenin ise sefer süresi 7 saat 8 dakika olacak.

Ekspres trenin durakları arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik bulunuyor.

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