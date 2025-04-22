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Sivas Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan’da Çocuklara Kapılarını Açtı

Sivas'ta 23 Nisan'da Jandarma Komutanlığı, 1600 çocuğa bayram coşkusunu yaşattı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 12:19
Sivas Jandarma Komutanlığı, 23 Nisan’da Çocuklara Kapılarını Açtı

Sivas Jandarma Komutanlığı'ndan Özel 23 Nisan Etkinliği

Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı, çocuklar için kapılarını açtı. Bahçede kurulan stantlarda çeşitli ekipman ve araçlar tanıtıldı.

Dondurma İkramı ve Eğlenceli Etkinlikler

Bu anlamlı günde, yaklaşık 1600 öğrenciye dondurma ikram edilerek bayram coşkusu paylaşıldı. Öğrenciler, Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği etkinlikte büyük mutluluk yaşadı.

Öğrencilerin Bayram Coşkusu

Temsili olarak İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın'ın makam koltuğuna oturan İnönü İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Defne Çelik, kendisini bu göreve layık görenlere teşekkür etti. Çelik, "İl Jandarma Komutanı olmak çok güzel bir duygu. Stantlar çok güzeldi, önemli şeyler öğrendik." dedi.

Öğrencilerden Vuslat Erva İkiz, "Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Askerlerimizin silahlarını yakından tanıma fırsatı buldum." ifadesinde bulundu. Burak Türk de, kendilerine bu imkanı sağlayanlara teşekkür ederek, güzel bir gün yaşadığını dile getirdi.

Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı...

Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantlardaki ekipman ve araçlar, çocuklara tanıtıldı.

Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı...

Sivas'ta, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı kapılarını çocuklara açtı. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde kurulan stantlardaki ekipman ve araçlar, çocuklara tanıtıldı.

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