Sivas Kongresi 106. Yıl Dönümü: Hafta Boyu Etkinliklerle Anılıyor

HALİFE YALÇINKAYA - Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresinin 106. yıl dönümü, kentte düzenlenecek kapsamlı etkinliklerle bir hafta boyunca kutlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi, 'manda ve himaye' fikrinin reddedildiği ve ulusal bağımsızlık yönünde kritik kararların alındığı bir dönüm noktası olarak anılıyor. Sivas, o dönemde 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olarak önemli bir rol üstlendi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Değerlendirmesi

AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, '4 Eylül 1919'da Meclis-i Mebusan'ın Anadolu'ya geçen ve kurtuluş ateşini yakan ecdadın, büyüklerin, milletvekillerinin Sivas'ta buluştuklarını' belirtti. Güler, Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışıyla başlayan mücadelenin Amasya Tamimi ve Erzurum kongreleriyle yayılarak 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas'ta bir zirveye ulaştığını vurguladı.

Güler şöyle dedi: 'O dönemde Meclis-i Mebusan'ın Anadolu'ya geçen 41 milletvekili, burada çok uzun müzakereler yapıyor ve önemli kararlar alıyor. 'Manda ve himaye kabul edilemez, vatan bir bütündür ve asla parçalanamaz.' sloganı ve bu kararlarla beraber Kurtuluş Savaşı'nın ateşi yakılmış ve önemli kararlar alınmış.' Güler, etkinliklerde gençlere ve çocuklara bu dönemin aktarılacağını ve 4 Eylül Sivas Kongresi'nin günümüzde 'Türkiye Yüzyılı' misyonunda ne anlama geldiğinin de vurgulanacağını söyledi.

Etkinlik Programı (1-7 Eylül)

Kutlamalar toplam yedi gün sürecek ve kültür, sanat, spor ile anma etkinliklerini kapsayacak. Programdan öne çıkan başlıklar şöyle:

1 Eylül Pazartesi: Görme Engelliler Futsal Turnuvası ile başlayacak etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı'nda 1058 kişilik halay gösterisi, Kongre Müzesi etkinlik alanında Aşıklar Bayramı ve halk dansları gösterisi ile Yudum konseri ile sürecek.

2 Eylül: Sivas Kongresi'ne destek veren delegelerin kabir ziyaretleri, Atatürk'ün Sivas'a gelişinin temsili canlandırması. Karaağaç Köprüsü'nden başlayacak yürüyüş, Atatürk Kongre Müzesi önünde son bulacak. Gün akşamı Cumhuriyet dönemi kıyafet defilesi ile Ahmet Selçuk İlkan ve Enver Merallı konseri gerçekleştirilecek.

3 Eylül: Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri'nde Geleneksel Muhsin Yazıcıoğlu Karakucak Türkiye Şampiyonası, ardından Atatürk Kongre Müzesi'nde sergi açılışı yapılacak.

4 Eylül (Anma Günü): Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni, Kongre Müzesi ziyaretleri ve Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması programın merkezinde yer alacak. 4 Eylül Stadyumu otoparkında Sivas 10. Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı açılacak; Osman Seçilmiş Parkı'nda SOLOTÜRK gösterisi planlanıyor. Günü, kortej yürüyüşü, Jandarma Genel Komutanlığı Bando Takımı, Aşıklar Bayramı, halk dansları gösterileri, Serkan Kaya konseri ve havai fişek gösterisi takip edecek. 4 Eylül günü TBMM Başkanı veya TBMM Başkanvekili'nin de kentte ağırlanması bekleniyor.

5 Eylül: Atatürk Kongre Müzesi etkinlik alanında Fatma Turgut konseri düzenlenecek.

6 Eylül: Taha Akgül Spor Salonu'nda 4 Eylül Kongre Kupası Satranç Turnuvası ve Atatürk Kongre Müzesi'nde Çağdaş Türk Ozanlar Konseri gerçekleştirilecek.

7 Eylül: Etkinlikler doğa yürüyüşü, 4 Eylül Kupası Satranç Turnuvası ve klasik otomobil fuarı ile sona erecek.

Organizatörler, geçen yıl yapılan kutlamaların ardından bu yıl da yoğun ve kültürel açıdan zengin bir program planladıklarını belirtti. Sivas, bir hafta boyunca hem tarihsel önemi yeniden hatırlanacak hem de çeşitli sanat ve spor etkinlikleriyle canlı tutulacak.

