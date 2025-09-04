DOLAR
Sivas Kongresi'nin 106. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj

Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde yayımladığı mesajda manda ve himayenin reddedildiğini, milletin bağımsızlık kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:40
Sivas Kongresi'nin 106. Yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesaj

Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü: Erdoğan'dan anlamlı mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yayımladığı mesajda kongrenin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, Milli Mücadele tarihinin dönüm noktalarından biri olarak nitelendirdiği 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin, milletin bağımsızlık azmini ve milli birlik iradesini tüm dünyaya duyurduğunu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı bir meşale olduğunu belirtti.

Mesajında, Sivas Kongresi'nde alınan kararlarla Türk milletinin esareti kabullenmeyeceğinin ve vatanın bütünlüğü ile milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğunun ilan edildiğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: "Bu tarihi kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır."

Erdoğan, mesajını kapatırken "Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum." sözleriyle sürdürdü.

