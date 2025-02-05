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Sivas, Niğde ve Kayseri'de Kar Yağışları Etkili Oluyor

Sivas, Niğde ve Kayseri'de etkili olan kar yağışı, çeşitli olumsuzluklara yol açıyor. Yetkililerden önemli uyarılar var.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:57
Sivas, Niğde ve Kayseri'de Kar Yağışları Etkili Oluyor

Sivas, Niğde ve Kayseri illerinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bölge genelinde etkisini sürdürüyor. Sivas'ta kar yağışı neticesinde şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı ve tarihi kent meydanı karla kaplandı.

Belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, Karayolları ekipleri de şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması adına karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada ise kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı ve kar kalınlığının 5-20 santimetre arasında değişebileceği belirtildi. Bu süreçte vatandaşların, ulaşımda aksamalar ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Niğde'de Kar ve Soğuk Üst Düzeyde

Niğde'de de kar ve soğuk hava etkisini hissettiriyor. Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, aniden kara ve soğuk havaya dönüştü. Gece saatlerinde başlamasıyla birlikte şehir merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde vatandaşlar, iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizlemek için çaba gösterdiler.

Kayseri'de Beyaza Bürünme

Kayseri'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Kar nedeniyle kara yollarının bazı bölümlerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal ve şehir merkezinde karla mücadele çalışmaları kapsamında 142 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ayrıca, akşam saatlerinde 3.917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezindeki alanı da etkiledi. Bölgede zaman zaman tipi de görülüyor.

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