Sivas Suşehri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 20 Yaralı, 18'i Tarım İşçisi

Sivas Suşehri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 20 yaralı
Kaza ve müdahale
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 18'i tarım işçisi olmak üzere 20 kişi yaralandı. Olay, Sivas-Erzincan kara yolu Ekrem Erdem Bulvarı'nda meydana geldi.
Kazaya karışan araçlar; Berat Enes Aydoğdu (20) idaresindeki 38 AEE 210 plakalı otomobil ile Bayram Kaya (33) yönetimindeki 34 GB 5232 plakalı minibüstü.
Çarpışmanın ardından fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar
Kazada yaralananlar arasında minibüsteki tarım işçileri ile otomobildeki kişiler yer alıyor. Yaralıların isimleri şunlardır:
Mükrime Yılmaz (32), Kader Yılmaz (26), Sultan Yılmaz (14), Helin Yılmaz (18), Ravza Nur Yılmaz (17), Muhammed Calavul (11), Aylin Calavul (11), Medine Calavul (41), Merve Calavul (15), Beyza Calavul (16), Güven Calavul (18), Yüksel Calavul (40), Nilüfer Calavul (20), Meryem Kaya (24), Nazım Kaya (32), Asmin Şener (14), Özkan Alışçı (21), Huzeyfe Öncel (17), otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Yiğit Emir Aydoğdu (24).
Yaralılar, sağlık ekiplerince Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.