Sivas Suşehri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 20 Yaralı, 18'i Tarım İşçisi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı; 18'i tarım işçisi olmak üzere 20 kişi yaralandı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.