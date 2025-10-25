Sivas Suşehri'de Sahte Altınla Yakalanan 1 Şüpheli Tutuklandı

İlçe merkezindeki kuyumcuda polise bildirimle başlayan operasyon

Suşehri ilçesinde bir kuyumcuya müşteri gibi gelen H.E., iş yeri sahibine altın satmak istedi. Kuyumcu, altının sahte olduğunu fark ederek teklifi kabul etmedi ve durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, iş yeri çevresinde ve incelemede H.E. ile beraberindeki S.E. ve H.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 22 sahte ata altını ve 2 gremse altını ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.B., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

