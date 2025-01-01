Sivas'ta 3 Bin 765 Güvenlik Personeli Yılbaşı Denetimlerinde

Sivas'ta Yılbaşı Denetimleri Başladı

Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeli ile yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor. Sivas Valiliği öncülüğünde alınan tedbirler çerçevesinde, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven dolu bir atmosferde girmeleri için denetimlerini arttırdı.

Denetimler Hız Kesmeden Devam Ediyor

Kent genelinde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 489 ekip ve 2 bin 458 personel görev alırken, İl Jandarma Komutanlığı'na ait 337 tim ile 1307 personel de denetimlerde bulunuyor. Uygulama noktalarında araçlar durdurulurken, sürücülere alkol muayenesi yapılıyor.

Ayrıca, yaya devriyeler Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirerek güvenliği sağlamakla görevli. Gece boyunca bu kontrollerin devam edeceği belirtiliyor.

Protokol Üyeleri Denetim Noktasında

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın ve diğer il protokolü üyeleri, Sivas-Ankara kara yolu üzerindeki denetim noktasını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 2), AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sağda) ve diğer il protokolü, Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Sivas'ta 3 bin 765 güvenlik personeliyle yılbaşı denetimleri gerçekleştiriliyor. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sağ 2), AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler (sağda) ve diğer il protokolü, Sivas-Ankara kara yolu uygulama noktasını ziyaret ederek görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.