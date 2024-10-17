Sivas'ta 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Sivas'ta Deprem: 4,7 Büyüklüğünde Sarsıntı

Sivas'ta, 11:29 saatlerinde 4,7 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin merkez üssü Sivas'ın merkez ilçesi olarak kaydedildi.

Depremin Derinliği ve Valinin Açıklamaları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem 10,57 kilometre derinlikte meydana geldi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Yılmaz Şimşek açıklamasında, “İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun.” ifadelerini kullandı.