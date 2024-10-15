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Sivas'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vali Yılmaz Şimşek'ten geçmiş olsun mesajı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:51
Sivas'ta 4 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti

Sivas'ta Deprem Alarmı

Sivas'ın Gürün ilçesinde bu sabah saat 14.17'de 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Gürün olduğu belirtildi.

Derinlik ve Etkiler

Depremin derinliği 11,8 kilometre olarak tespit edildi. İlk belirlemelere göre, depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Vali Şimşek'in Mesajı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun," ifadelerini kullandı.

Yetkililer, bölgedeki vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

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