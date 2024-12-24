Sivas'ta 5 Milyon 940 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta Dev Operasyon: 5 Milyon 940 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyon, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda bir kamyonda yapılan arama ile gerçekleştirildi. Ekipler, yaptıkları titiz inceleme sonucunda büyük miktarda makaron buldular.

El konulan malzemelerin ardından, olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

Bu operasyon, Sivas'taki kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.