DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,77 -0,3%
ALTIN
2.962,79 -0,25%
BITCOIN
3.317.656,9 -0,71%

Sivas'ta 5 Milyon 940 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5.9 milyon boş makaron ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 12:03
Sivas'ta 5 Milyon 940 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta Dev Operasyon: 5 Milyon 940 Bin Makaron Ele Geçirildi

Sivas'ta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi.

Operasyon, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda bir kamyonda yapılan arama ile gerçekleştirildi. Ekipler, yaptıkları titiz inceleme sonucunda büyük miktarda makaron buldular.

El konulan malzemelerin ardından, olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçlamasıyla yasal işlem yapıldı.

Bu operasyon, Sivas'taki kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele...

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele...

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 5 milyon 940 bin boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Merkezli Operasyonda 27 Silah Ele Geçirildi
2
Seyhan Avşar ve T24 Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı
3
Çin'de 30 Kişiyi Yaralayan Saldırgan İdam Cezasına Çarptırıldı
4
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
5
Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısının Şüphelisi İslam Karşıtı Varlığıyla Dikkat Çekti
6
Samsun'da Kayıp Balıkçılar için Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
7
Gazze'deki Ampute Futbolcular, Saldırılara Rağmen Antrenman Yapmaya Başladı

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!