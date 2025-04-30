DOLAR
38,48 0,19%
EURO
43,93 0,73%
ALTIN
4.058,85 1,12%
BITCOIN
3.660.482,37 -0,32%

Sivas'ta 7 Metre Çapında Obruk Oluştu

Sivas'ın Dereköy'de 7 metre çapında obruk meydana geldi. Yetkililer, çöküntünün kireç taşından kaynaklandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 14:21
Sivas'ta 7 Metre Çapında Obruk Oluştu

Sivas'ta Obruk Alarmı: 7 Metre Çapında Çöküntü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de, 7 metre çapında ve derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan bir obruk oluştu. Hüsamettin Büyükpınar'a ait yulaf ekili tarlada meydana gelen bu olay, köy muhtarı Necati Gökkaya tarafından yetkililere bildirildi.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme başlattı. Gökkaya, olayın iki gün önce meydana geldiğini ve babasının bu durumu kendisine bildirdiğini ifade etti.

Geçmişte de Aynı Bölgedeydi

Gökkaya, "8 metre derinliğinde, 7 metre çapında bir obruk. 20 yıl önce de aynı bölgede ufak bir çöküntü meydana gelmişti. 20 yıl sonra daha derin hale tekrar oluştu," şeklinde konuştu. Yetkililerin, obruğun altındaki kireç taşlarının çöküntünün sebebi olabileceğini aktardığını belirtti.

Su Seviyesi ve Olası Nedenler

Gökkaya, obruğun dibinde su bulunduğunu, bunun yanından geçen dereden ya da zemin suyundan kaynaklanabileceğini sözlerine ekledi. Olayın çevresel etkileri ve güvenlik önlemleri konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan...

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Astsubay Hüseyin Uzun Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta Fiyatlarında Düşüş: İhracat Süreçleri ve Kesintiler Etkili Oldu
4
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Akrabasının Cenaze Törenine Katıldı
5
İlkbaharın Renkleriyle Yıldız Dağları Canlandı
6
NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki Semineri Başarıyla Gerçekleşti
7
Tekirdağ'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı