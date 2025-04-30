Sivas'ta 7 Metre Çapında Obruk Oluştu

Sivas'ta Obruk Alarmı: 7 Metre Çapında Çöküntü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de, 7 metre çapında ve derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan bir obruk oluştu. Hüsamettin Büyükpınar'a ait yulaf ekili tarlada meydana gelen bu olay, köy muhtarı Necati Gökkaya tarafından yetkililere bildirildi.

Olayın Gelişimi

İhbar üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, jandarma ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, obruk çevresinde inceleme başlattı. Gökkaya, olayın iki gün önce meydana geldiğini ve babasının bu durumu kendisine bildirdiğini ifade etti.

Geçmişte de Aynı Bölgedeydi

Gökkaya, "8 metre derinliğinde, 7 metre çapında bir obruk. 20 yıl önce de aynı bölgede ufak bir çöküntü meydana gelmişti. 20 yıl sonra daha derin hale tekrar oluştu," şeklinde konuştu. Yetkililerin, obruğun altındaki kireç taşlarının çöküntünün sebebi olabileceğini aktardığını belirtti.

Su Seviyesi ve Olası Nedenler

Gökkaya, obruğun dibinde su bulunduğunu, bunun yanından geçen dereden ya da zemin suyundan kaynaklanabileceğini sözlerine ekledi. Olayın çevresel etkileri ve güvenlik önlemleri konusunda gelişmeler takip ediliyor.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Dereköy'de 7 metre çapında, derinliği yaklaşık 8 metreyi bulan obruk meydana geldi.