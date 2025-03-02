Sivas'ta Ağabeyini Bıçaklayarak Öldüren Genç Gözaltına Alındı

Sivas'ın Kılavuz Mahallesi'nde trajik bir olay yaşandı. 16 yaşındaki B.D., ağabeyi S.F.D. (24) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ve kavgaya dönüşmesi sonucu B.D., ağabeyine bıçakla saldırdı. İhbar üzerine, olay yerine derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı S.F.D., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından B.D., polis tarafından gözaltına alındı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.