Sivas'ta Altın ve Döviz Hırsızlarına Yönelik Operasyonda 1 Tutuklama

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, altın ve döviz hırsızlarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli tutuklandı. Valilikten alınan bilgiye göre, Gemerek ve Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı’nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma, Gemerek ilçesinde meydana gelen döviz ve altın hırsızlığı vakalarının ardından başlatıldı.

Operasyon sonucunda, şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen 4 otomobil, 3 motosiklet, çok sayıda altın, döviz, telefon ve farklı eşyalara el konuldu.

Yakalanan 4 şüpheliden 3’ü hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma ekiplerinin çalışmaları, bölgedeki güvenliği sağlamak ve hırsızlık olaylarını önlemek adına kararlılıkla devam edecek.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince altın ve döviz hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen otomobillere el konuldu.

Sivas'ta İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince altın ve döviz hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, suçtan elde edildiği değerlendirilen otomobillere el konuldu.