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Sivas’ta bir çiftçinin trajik sonu! Kene ısırığı sonrası KKKA'dan yaşamını yitirdi

Sivas, Doğanşar’da kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören yaşlı çiftçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:15
Sivas’ta bir çiftçinin trajik sonu! Kene ısırığı sonrası KKKA'dan yaşamını yitirdi

SİVAS’TA KENE TEHDİDİ

Doğanşar ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan 74 yaşındaki T.A, geçtiğimiz hafta kene ısırığı sonucu zor günler yaşadı. Kene, T.A’nın vücuduna yapıştıktan sonra, yerel hastaneye başvurdu ve kene orada çıkarıldı.

Ancak, kene çıkarıldıktan iki gün sonra T.A’nın sağlık durumu kötüleşti ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

T.A için doktorlar tarafından yoğun çaba sarf edildi, ancak ne yazık ki hastalığın ilerlemesi durdurulamadı ve T.A, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi..

SON YOLCULUK

T.A’nın cenazesi, hastane yetkilileri tarafından ailesine teslim edildi ve son yolculuğu için memleketi Doğanşar’a götürüldü.

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