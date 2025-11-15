Sivas'ta çadır çöktü: 8 koyun telef oldu

Sivas'ın Kangal ilçesi Karaseki yaylasında yoğun kar nedeniyle çadır çöktü; 8 koyun telef oldu, kalan sürü iş makinası ile kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 11:16
1 gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı, Sivas'ta hayatı olumsuz etkiledi. Önceki gün sabah saatlerinde başlayan yağış aralıksız devam etti; ulaşımda aksamalara neden olan yağış, yüksek kesimlerde şiddetini artırdı.

Karaseki yaylasında çadır çöktü

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Havuz köyü Karaseki yaylasında yaklaşık 40 santimetre kar yağdı. Yaylada yaşayan Mehmet Karadağ, koyun sürüsünü çadır içerisine aldı.

Sürüyü barındıran çadır, yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Durumu gören sürü sahibi köylülerden yardım istedi; köylüler sürüyü iş makinası yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı. Olayda 8 koyunın telef olduğu öğrenildi.

