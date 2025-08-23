DOLAR
Sivas'ta D-100'de Devrilen Otomobil: 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda devrilen otomobilde sürücü dahil 5 kişi yaralandı; yaralılar Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 07:59
Suşehri'de kaza, ekipler seferber oldu

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü rampasında devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.

F.T. (30) yönetimindeki 34 LP 0584 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile M.T. (59), S.D. (28), Z.D. (47) ve F.D. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

