Sivas'ta D-100'de Devrilen Otomobil: 5 Kişi Yaralandı
Suşehri'de kaza, ekipler seferber oldu
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, D-100 kara yolu Akçaağıl köyü rampasında devrilen otomobilde 5 kişi yaralandı.
F.T. (30) yönetimindeki 34 LP 0584 plakalı otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile M.T. (59), S.D. (28), Z.D. (47) ve F.D. (15) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
