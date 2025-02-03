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Sivas'ta Dağcılar Tekeli Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Sivas'ta SİVDAK üyeleri, 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zorlu bir zirve tırmanışı yaptı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:14
Sivas'ta Dağcılar Tekeli Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Sivas'ta Dağcılar Tekeli Dağı'nın Zirvesine Tırmandı

Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde yer alan 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zirve tırmanışı düzenlediler.

SİVDAK'tan yapılan açıklamaya göre, dağcılar Sivas'ın Doğanşar ve Tokat’ın Almus ilçesi arasında bulunan Tekeli Dağı'nın zirvesine ulaşmak için yola çıktı. Bu özel etkinlik, kentin doğal güzelliklerini tanıtma amacı taşımaktadır.

Tırmanışa katılan 24 dağcı, zorlu hava koşullarıyla mücadele ederek yaklaşık 4 saatlik bir çabanın ardından zirveye ulaşmayı başardı. Zirvede dalgalandırdıkları Türk bayrağı, başarılı tırmanışlarını simgeliyor.

Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde...

Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde...

Sivas İletişim ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü (SİVDAK) dağcıları, Doğanşar ilçesinde bulunan 2 bin 640 rakımlı Tekeli Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

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