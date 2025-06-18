Sivas'ta Devrilen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Sivas'ta Devrilen Araçta İki Yaralı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. B.I. (53) yönetimindeki 60 RB 878 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi'nde, Sultanşehir Bulvarı üzerinde devrildi.

Olayın ardından, kazayla ilgili ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Kazada araçta bulunan A.I. (26) ve Z.I. (21) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Numune Hastanesi'ne sevk edildi ve tedavi altına alındı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.