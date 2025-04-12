Sivas'ta Devrilen Tır Alev Alev Yandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada, devrilen bir tır alev aldı ve sürücüsü M.E.T. hayatını kaybetti.

08 K 7068 plakalı tır, D-100 kara yolu üzerinde Koyulhisar yakınlarında bir tarla üzerine devrildi. Olayın ardından, tırda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından, bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Ancak, ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü M.E.T.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrildikten sonra yanan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.