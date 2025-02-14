Sivas'ta DHKP/C Üyesi Şüpheli Tutuklandı

Sivas'ta Terör Operasyonu

Sivas'ta, DHKP/C terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen bir şüpheli, gerçekleştirilen operasyon sonucunda tutuklandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla harekete geçti.

Gözaltına Alma ve Tutuklama Süreci

Operasyon sırasında, il merkezinde yaşayan M.E. adlı şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu tür operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önüne geçmek için devam edecek.