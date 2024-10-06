DOLAR
34,23 0%
EURO
37,62 0%
ALTIN
2.919,65 0%
BITCOIN
2.151.638,32 -1,81%

Sivas'ta Filistin'e Destek İçin Protesto Düzenlendi

Sivas'ta gerçekleştirilen protestoda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı ve destek mesajları verildi.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 18:31
Sivas'ta Filistin'e Destek İçin Protesto Düzenlendi

Sivas'ta Filistin'e Yönelik Saldırılara Tepki

Sivas'ta, İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi. Sivas Tren Garı önünde toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte çeşitli dövizler taşıyarak Buruciye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Protestoya Katılım Yoğundu

Protesto sırasında katılımcılar, sloganlar atarak, salavat ve tekbirler eşliğinde tepkilerini dile getirdi. Grup adına söz alan Emre Altun, bu tür etkinliklerin amacının yalnızca Filistin ve Gazze halkının değil, tüm insanlığın ortak davasını duyurmak olduğunu vurguladı.

Altun, "Bebek katillerinin utanç verici vahşetine karşı vicdan sahibi bütün insanların katılımını bekliyoruz. Bugün burada olmamız, sadece son bir yılda işlenen katliamları kınamak değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir soykırıma dur demek içindir," diyerek sözlerini sürdürdü.

Filistin Direnişi İçin Birlikteliğin Önemi

Altun, bu davanın tüm insanlık için bir ortak mücadele olduğunu belirterek, "Terör devleti olarak nitelendirdiklerimizin zulümleri karşısında yüreklerinde acı hisseden tüm insanların bu davaya sahip çıkması önemlidir" dedi.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı...

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı...

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı...

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı...

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı...

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

İLGİLİ HABERLER

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, ABD, İngiltere ve İsrail Bağlantılı Gemilere Yılda 193 Saldırı Düzenledi
2
Hatay'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Beşiktaş'ta 6 Ekim Coşkuyla Kutlandı
4
Aydın'da Motosiklet Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti
5
Maltepe'de Silahlı Saldırı: 3 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri
6
Konya'da Filistin İçin Miting Düzenlendi
7
Kuala Lumpur Düşünce ve Medeniyet Forumu İstanbul'da Başladı

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor