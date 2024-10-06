Sivas'ta Filistin'e Destek İçin Protesto Düzenlendi

Sivas'ta Filistin'e Yönelik Saldırılara Tepki

Sivas'ta, İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar protesto edildi. Sivas Tren Garı önünde toplanan kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte çeşitli dövizler taşıyarak Buruciye Medresesi'ne doğru yürüyüşe geçti.

Protestoya Katılım Yoğundu

Protesto sırasında katılımcılar, sloganlar atarak, salavat ve tekbirler eşliğinde tepkilerini dile getirdi. Grup adına söz alan Emre Altun, bu tür etkinliklerin amacının yalnızca Filistin ve Gazze halkının değil, tüm insanlığın ortak davasını duyurmak olduğunu vurguladı.

Altun, "Bebek katillerinin utanç verici vahşetine karşı vicdan sahibi bütün insanların katılımını bekliyoruz. Bugün burada olmamız, sadece son bir yılda işlenen katliamları kınamak değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir soykırıma dur demek içindir," diyerek sözlerini sürdürdü.

Filistin Direnişi İçin Birlikteliğin Önemi

Altun, bu davanın tüm insanlık için bir ortak mücadele olduğunu belirterek, "Terör devleti olarak nitelendirdiklerimizin zulümleri karşısında yüreklerinde acı hisseden tüm insanların bu davaya sahip çıkması önemlidir" dedi.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.

Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi. Sivas Tren Garı önünde Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, slogan, salavat ve tekbirler eşliğinde Buruciye Medresesi önüne kadar yürüdü.