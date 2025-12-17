Sivas'ta 'Genç Sada' Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda Dereceler

Sivas'ta düzenlenen 'Genç Sada' yarışmasında il birincileri Muhammed Emin Kapucu ve Bilal Hulusi Gülmez oldu; ikili bölge finallerinde Sivas'ı temsil edecek.