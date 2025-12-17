DOLAR
Sivas'ta 'Genç Sada' Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması'nda Dereceler

Sivas'ta düzenlenen 'Genç Sada' yarışmasında il birincileri Muhammed Emin Kapucu ve Bilal Hulusi Gülmez oldu; ikili bölge finallerinde Sivas'ı temsil edecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 09:51
Sivas'ta 'Genç Sada' Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Tamamlandı

Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları erkek öğrencilerinin katıldığı "Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması" Sivas'ta gerçekleştirildi. Yarışma, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla sona erdi.

Programa Katılımcılar

Programa İl Müftüsü Hasan Limon, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Ulutaş, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ortaokul Kategorisi Sonuçları

İmam Hatip Ortaokulları Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Kategorisinde il sıralaması şu şekilde oluştu: Birinci: Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Bilal Hulusi Gülmez, İkinci: Huzur İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmed Hasan, Üçüncü: Mustafa Taki İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Said Şahin.

Lise Kategorisi Sonuçları

Anadolu İmam Hatip Liseleri Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Kategorisinde il birincisi Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin AİHL öğrencisi Muhammed Emin Kapucu oldu. İkinci: Gemerek Şehit Fazlı Altuntaş AİHL öğrencisi Ahmet Çatak, Üçüncü: Merkez İhramcızade AİHL öğrencisi Muhammed Abdulbaki Kalaycı şeklinde dereceler belirlendi.

Lise kategorisi birincisi Muhammed Emin Kapucu ile ortaokul kategorisi birincisi Bilal Hulusi Gülmez, yapılacak bölge finallerinde Sivas'ı temsil edecek.

Program, yarışmaya katılan öğrencilere yapılan hediye takdimi ile son buldu.

