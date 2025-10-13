Sivas’ta İki Kardeşi Öldüren Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis

Sivas’ta iki kardeşi öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Sivas 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararına göre, evlerinde bıçaklanarak hayatını kaybeden Melisa ve Umutcan Şimşek davasında sanık Hüseyin Sönmez iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma ve sanığın savunması

Duruşmaya, Elazığ 1 No'lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Hüseyin Sönmez (34) SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda ise öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek, aile yakınları, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, avukatlar ve tanıklar yer aldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, önceki ifadelerini tekrar ederek kendisine tuzak kurulduğunu iddia etti. Yazılı savunmasında, "Şimşek ailesi çocukları ölmüş hala para peşinde koşuyor. Sözü edilen senet üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Senedi Uğur Şimşek'in doldurduğu tespit edilmiştir, sadece imzalar değişiktir. Senetleri imzalayan Uğur Şimşek'tir. Şimşek ailesinin tek derdi paradır. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ailenin tepkisi ve avukatın talebi

Öldürülen çocukların annesi Ayşegül Şimşek, sanığın her şeyi inkar ettiğini söyleyerek tepki gösterdi ve "Hangi insan böyle bir pisliği yapar. İki çocuğu öldürmek için çok önemli bir şey olması lazım. Paraysa isteseydi, evse zaten aldı." dedi.

Şimşek ailesinin avukatı, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek, "Çok feci ve insanın içini sızlatan bir olay. Verilecek ceza ailenin acısını dindirmeyecek ama bundan sonra hiç kimsenin bu tür şeyleri aklından geçirmemesi, caydırıcı olması ve ibret alması için cezanın örnek olmasını talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Mahkemenin kararı

Mahkeme heyeti, sanığa; Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikli kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı ise "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ayrıca sanık, "gece vakti zincirleme şekilde kişinin ölmesinden yararlanmak suretiyle ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme" ve "6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından en üst sınırdan toplam 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anne Ayşegül Şimşek’in dava sonrası açıklamaları

Duruşma sonrası üzerinde çocuklarının fotoğrafının bulunduğu tişörtle konuşan Ayşegül Şimşek, adalete teşekkür ederek, "Bunun gibi katillerin bu dünyada yaşamaması gerekiyor, nefes almaları bile hata. En ağır cezadan verdiler, sağ olsunlar. Ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Arkasındakileri de bulmak için elimden geleni yapacağım, durmayacağım. Adalet istiyorum." dedi.

Şimşek, verilen cezanın bir nebze olsun rahatlama sağladığını belirterek, "Çocuklarım geri gelmeyecek ama o pisliğin yüzünden annem şu anda hastaneye yattı. Yani çocukları kafaya taka taka kötü oldu, beyin kanaması geçirdi. Bu pisliğin ve onun gibilerin, onun arkasındakilerin cezalandırılmasını istiyorum. Reddediyor, hiçbir şeyi kabul etmiyor ama görüntülerde her şey ortada. Kolay ölüm olmasın, işkence çektirsinler. Onlar benim çocuklarıma işkence çektirdi. Arkasında başka birileri daha var. Bir insan bu kadar rahat olamaz. Her şeyi tasarlamış, konuşması bile planlı konuşuyor. Bizi konuşturmuyor, her şeyi zaten önceden biliyormuş. Benim hakkımda da biliyor. Her şeyi biliyor, nereden öğreniyor, nereden biliyor? Buna birileri yardım ediyor ki benim ve herkesin hakkında her şeyi biliyor. Gereken ceza verildi, adalete teşekkür ediyorum ama dahası var. Onun arkasındaki kimse çıksın ya kendi söylesin ya da bir şekilde bulunacak." diye konuştu.

Ayrıca kayıp eşi hakkında da, "Henüz eşim de ortaya çıkmadı, onun da peşinde olacağım. O çıkarsa birçok şey aydınlanır." ifadelerini kullandı.

Olayın seyri

Olay, 6 Mayıs tarihinde Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairede meydana geldi. Daireye gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan (22) ve Melisa (16) Şimşek'i kanlar içinde buldu.

Yapılan incelemede, iki kardeşin ellerinin plastik kelepçeyle arkadan bağlandığı ve boğazlarına aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettikleri tespit edildi.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında Temmuz 2020'de kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi. Polis ekiplerinin yaklaşık 25 saatlik farklı noktalarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu, olayın faili Hüseyin Sönmez'in cinayette kullandığı bıçak, pala, maske ve diğer ekipmanı farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığı belirlendi.

Ankara'ya kaçtığı tespit edilen Sönmez, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli çalışma sonucu yakalanarak Sivas'a getirildi ve tutuklandı.

Karar, olay ve aileye ilişkin tüm isimler, tarihler ve veriler mahkeme kayıtlarındaki şekliyle korunmuştur.

