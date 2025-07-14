Sivas'ta İki Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı korkunç kaza, kentin İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta meydana geldi. E.K. yönetimindeki 58 ACR 266 plakalı otomobil ile U.K. idaresindeki 25 EZ 893 plakalı araç, çarpıştı.

Olayın gerçekleşmesinin ardından hızlı bir şekilde sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında kazada yaralanan sürücüler ve araçlarda bulunanlar, S.K, Z.K, D.K ve M.C.A, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı, yetkililerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.