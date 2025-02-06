Sivas'ta Kar Küreme Aracı Yangını: Büyük Hasar

Sivas'ta Kar Küreme Aracı Yangın Çıkardı

Sivas'ta, Karayolları Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 DP 280 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, Çelebiler köyü yakınlarında seyr halindeyken yangınla karşılaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün aracı durdurmasıyla birlikte, alevlerin motor kısmından başladığı tespit edildi. Hızla harekete geçen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, ancak aracın büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Olay, bölgede paniğe neden olurken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.