DOLAR
35,89 0,03%
EURO
37,27 0,28%
ALTIN
3.295,03 0,31%
BITCOIN
3.521.589,41 -0,61%

Sivas'ta Kar Küreme Aracı Yangını: Büyük Hasar

Sivas'ta bir kar küreme aracı motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:26
Sivas'ta Kar Küreme Aracı Yangını: Büyük Hasar

Sivas'ta Kar Küreme Aracı Yangın Çıkardı

Sivas'ta, Karayolları Sivas Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 DP 280 plakalı kar küreme ve tuzlama aracı, Çelebiler köyü yakınlarında seyr halindeyken yangınla karşılaştı.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün aracı durdurmasıyla birlikte, alevlerin motor kısmından başladığı tespit edildi. Hızla harekete geçen sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü, ancak aracın büyük hasar gördüğü ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Olay, bölgede paniğe neden olurken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş depreminin acısı: Baba Mesut Hançer, kızı Irmak Leyla için yas tutuyor
2
Türkiye Nüfusu 85,6 Milyonu Aştı: İstanbul'un Artışı Dikkat Çekiyor
3
Bakan Kacır, Kahramanmaraş'ta Deprem Yatırımlarını Açıkladı: 3 Milyar Lira Destek
4
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den 6 Şubat Depremleri Üzerine Önemli Açıklamalar
5
Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi'nin İnşası Tamamlandı: Yeni Bir Başlangıç
6
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Beton Firmalarına 54 Milyon Lira Ceza Kesildi

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Eskişehir’den Ulaşım Desteği: Ücretsiz Halk Otobüsü Seferleri Başlatıldı

2025'te Emeklilere Çifte Zam Müjdesi: Yüzde 50 Artış ve 9.000 TL Ek Ödeme

Emeklilere Üçlü Maaş Müjdesi: Milyonlar Bilmiyor!

TOKİ'den 50 İli Kapsayan Arsa Satışı! Son 2 Gün Kaldı!

THY Açıklandı! 5-6 Şubat Seferleri İptal

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı