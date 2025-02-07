Sivas'ta Kar ve Tipi 374 Köy Yolunu Kapatmış Durumda

Sivas'ta Ulaşım Sorunları Artıyor

Sivas, yoğun kar ve tipi etkisi altında. Bu olumsuz hava koşulları, il genelinde 374 köy yolunun ulaşıma kapanmasına sebep oldu.

İl Özel İdaresi Açıklama Yaptı

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, kapalı yollarla ilgili çalışmalar devam etmekte. Özellikle hastalık, doğum ve vefat gibi acil durumların yaşandığı alanlara öncelik veriliyor.

Yol açma ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen her türlü gayreti göstererek, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

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