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Sivas'ta Kar Yağışı Hayvanları ve Çobanı Mahsur Bıraktı

Koyulhisar'da kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve 70 koyun, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:53
Sivas'ta Kar Yağışı Hayvanları ve Çobanı Mahsur Bıraktı

Sivas'ta Kar Nedeniyle Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde etkili olan kar yağışı, Kurşunlu köyü yakınlarındaki Şaptaş Yaylası'nda bir çobanın ve 70 küçükbaş hayvanının mahsur kalmasına sebep oldu.

Olayın Gelişimi

Durumun fark edilmesinin ardından, İl Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kar nedeniyle kapanan yolları iş makineleriyle açarak çoban ve hayvanların güvenli bir şekilde köye dönmesini sağladı.

Kurtarma Çalışmaları

Yapılan başarılı çalışmalar sonucunda çoban ve 70 küçükbaş hayvan, karın etkisinden kurtarılmış oldu. Bu tür olaylar, doğal koşulların zorluğuna dikkat çekerken, yerel yönetimlerin hızlı müdahale yeteneğini de gözler önüne seriyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvana İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş...

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde karın etkili olduğu yaylada mahsur kalan çoban ve 70 küçükbaş hayvana İl Özel İdaresi ekiplerince ulaşıldı.

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