Sivas'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta Eğitime 1 Gün Ara

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim sürecini olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, Şarkışla, Koyulhisar, Altınyayla, Kangal, Gemerek, Divriği ve Gürün ilçelerinde eğitime 7 Şubat Cuma günü ara verildi.

Köy Okulları ve Taşımalı Eğitim...

Ayrıca, Yıldızeli ilçesinde köy okullarına ve taşımalı eğitime, Akıncılar ilçesinde ise yalnızca taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi. Merkez ilçe köylerinde ve beldelerinde de yarın taşımalı eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Öğrenci ve velilerin güvenliği için alınan bu karar, kötü hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar göz önünde bulundurularak verilmiştir. Eğitime verilen bu ara, Sivas genelinde eğitim hayatını etkileyen önemli bir gelişme olarak kaydedildi.