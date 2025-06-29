Sivas'ta KKKA Hastalığı Şüphesiyle Tedavi Gören Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas’ta KKKA Hastalığına Bağlı Ölüm Olayı

Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi görürken yaşamını yitirdi.

UYMAZ'A KENEDEN BULAŞTI

Uğur Uymaz’a 4 gün önce bir kene yapıştı. Keneye maruz kalmasının ardından rahatsızlanan Uymaz, yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Uymaz’ın durumu ağırlaştı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Durumunun ciddiyetini koruması üzerine Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. KKKA hastalığına dair belirtiler gösteren Uymaz, Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde iki gün boyunca tedavi altında tutuldu.

YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen, Uğur Uymaz kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Cenazesi, ailesine teslim edilerek köyünde toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Bu olay, KKKA gibi tehlikeli hastalıkların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sağlık yetkilileri, kene maruziyetine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.