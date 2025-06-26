Sivas'ta Köprüden Düşen Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Sivas'ta Kaza: Köprüden Düşen Otomobilde İki Yaralı

Sivas'ta, Ö.F.K. (22) yönetimindeki 34 JJ 0150 plakalı otomobil, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda köprüden düşerek Kızılırmak Nehri'nin kenarına gitti. Olayın ardından, sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Kazada, araçta sıkışan sürücü Ö.F.K. ve yanında bulunan D.B. (20), olay yerindeki kurtarma ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar, acil müdahale için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta köprüden düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.