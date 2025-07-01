Sivas'ta Koyulhisar'da Yangın: Ev, Ahır ve Samanlık Alev Alev Yandı!

Sivas'ın Koyulhisar İlçesinde Yangın Faciası

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde meydana gelen yangında, bir ev, ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, Mahmut Koçyiğit'e ait olan samanlıkta başladı.

Yangına Hızla Müdahale!

Yangının çıkmasının ardından, olay yerine Koyulhisar Belediyesi itfaiye ekipleri ve jandarma hemen sevk edildi. Ekipler, yangının hızla yayılmasını önlemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yangının Sebebi Araştırılıyor

Samanlıkta başlayan yangın, bitişikteki ahir ve eve de sıçrayarak büyük bir zarara yol açtı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Yangın halk arasında korkuya neden olurken, yapılan müdahalelerle yangının daha fazla büyümesi önlendi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ev, ahır ve samanlık yandı.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ev, ahır ve samanlık yandı.