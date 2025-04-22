Sivas'ta Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 15 Yaralı

Sivas'ta Kaza: Minibüs ile Otomobil Çarpıştı

Sivas'ta meydana gelen kazada, öğretmenleri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında gerçekleşti.

Kazada 48 ATY 416 plakalı minibüs ile 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemedi.

Kaza sonrası olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.