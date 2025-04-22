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Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı Duyuruldu

Sivas'ta meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı; 12 öğretmen, 2 doktor ve 1 ebe hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:52
Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı Duyuruldu

Sivas'ta Feci Kaza: 18 Yaralı

Sivas'ta öğretmen ve sağlık personelini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Olay, merkeze bağlı Çeltek köyü yakınlarında yaşandı.

Burak N. idaresindeki 48 ATY 416 plakalı minibüs ile Halil İbrahim N'nin kullandığı 58 AEJ 663 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile ambulans helikopter derhal olay yerine intikal etti.

Kazada, minibüsteki 12 öğretmen, 2 doktor ve 1 ebe ile otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Vali Şimşek'in Açıklaması

Olay yerine giden Vali Yılmaz Şimşek, yetkililerden bilgi aldı. Gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın öğretmen ve sağlık personelini taşıyan servis aracıyla özel araç arasında meydana geldiğini bildirdi. Şimşek, "Minibüsteki 15 kamu personelimiz ile özel araçtaki 3 vatandaşımız yaralı. Birazdan hastanelere giderek yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Yaralılarımızın hepsi hastanelere sevk edildi. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kazaya karışan araç sürücülerinin amca çocukları olduğu öğrenildi.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15...

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15...

Sivas'ta öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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