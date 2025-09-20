Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı

Sivas-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü B.T.Ş. ağır yaralandı; hayati tehlikesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:55
Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı

Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı

Kaza Detayları

Sivas-Ankara kara yolunun Tokat Bulvarı Adliye Kavşağında, B.T.Ş. yönetimindeki 58 AGY 688 plakalı motosiklet ile Y.G. idaresindeki 07 BFL 439 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.T.Ş., sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.T.Ş.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan'dan H-1B vize ücreti artışına tepki: 100 bin dolar
2
Özgür Özel, Gökan Zeybek'in Oğlunun Düğününde Nikah Şahidi
3
Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı
4
Barzani: PKK ve Haşdi Şabi Nedeniyle Sincar Anlaşması Uygulanamıyor
5
Belediyelerden Yılın Fırsatı: Aylık 400 TL'ye Dükkan ve İş Yeri İhaleleri
6
17 Eylül 2025 Gündem: TBMM Toplantısı, Kırgızistan Ziyareti, TEKNOFEST ve Spor Programı
7
Iğdır Kitap Fuarı'nın Açılışı Gerçekleşti

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü