Sivas'ta Motosiklet-Otomobil Çarpışması: Sürücü Ağır Yaralandı
Kaza Detayları
Sivas-Ankara kara yolunun Tokat Bulvarı Adliye Kavşağında, B.T.Ş. yönetimindeki 58 AGY 688 plakalı motosiklet ile Y.G. idaresindeki 07 BFL 439 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü B.T.Ş., sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.T.Ş.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
