Sivas'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sivas'ta Kaza: Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.D. (17) yönetimindeki 58 AFJ 316 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halindeki F.M.Ş. (47) idaresindeki 58 EY 220 plakalı otomobille çarpıştı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hemen bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan her iki sürücü, tedavi edilmek üzere Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, kazanın sebebine ilişkin inceleme başlattı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.