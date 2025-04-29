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Sivas'ta Öğrencilerden Filistin İçin Destek Kermesi

Sivas'ta öğrenciler, 'Gazze'de Bir Sofra da Sen Kur' sloganıyla kermes düzenleyerek Filistinli mazlumlara yardım topladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:22
Sivas'ta Öğrencilerden Filistin İçin Destek Kermesi

Sivas'ta Filistin İçin Anlamlı Bir Etkinlik

Sivas'ta Merkez Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Filistin için önemli bir yardım kermesi düzenledi. 'Gazze'de Bir Sofra da Sen Kur' sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre büyük ilgiyle karşılandı.

Birlik ve Dayanışma Örneği

Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katkılarıyla yapılan kermeste, öğrenciler harçlıklarını bağışlayarak dayanışma örneği sergiledi. Etkinlik sonunda toplanan 116 bin 660 lira, Okul Müdürü Harun Kaya ve öğretmenler tarafından İl Müftülüğüne teslim edildi.

TDV'ye Destek Amaçlı Yardım

Toplanan yardım parası, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sivas Şubesi'ne ulaştırıldı. TDV Sivas Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, desteklerinden dolayı okulun yönetimine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür ederek, "Toplanan yardım miktarı, öğrencilerimizin ne kadar duyarlı ve gayretli olduğunu gösteriyor. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz Filistin'deki zulmün son bulmasına vesile olur. Öğrencilerimizi ve ailelerini gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yardım Kampanyasının Önemi

Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından yürütülen yardım kampanyasının önemine değinen Altunkaya, Filistinli mazlumların her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Sivas'ta öğrenciler Filistin için yardım kermesi düzenledi. Kermes sonunda toplanan 116 bin 660...

Sivas'ta öğrenciler Filistin için yardım kermesi düzenledi. Kermes sonunda toplanan 116 bin 660 lira Okul Müdürü Harun Kaya ve öğretmenler tarafından İl Müftülüğüne götürülerek Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sivas Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'ya (sol 5) teslim edildi.

Sivas'ta öğrenciler Filistin için yardım kermesi düzenledi. Kermes sonunda toplanan 116 bin 660...

Sivas'ta öğrenciler Filistin için yardım kermesi düzenledi. Kermes sonunda toplanan 116 bin 660 lira Okul Müdürü Harun Kaya ve öğretmenler tarafından İl Müftülüğüne götürülerek Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sivas Şube Başkanı ve İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'ya (sol 5) teslim edildi.

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