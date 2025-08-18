DOLAR
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi'nde otomobil bariyerlere çarparak devrildi; sürücü İ.T. hayatını kaybetti, araçtaki M.E. yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:45
Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kaza, Sivas Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi mevkisinde meydana geldi

İ.T. idaresindeki 60 AD 490 plakalı otomobil, Sivas Kayseri kara yolu Kayseri Caddesi mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İ.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

