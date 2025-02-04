DOLAR
35,93 0,11%
EURO
37,32 -0,71%
ALTIN
3.283,54 -0,86%
BITCOIN
3.589.871,53 1,36%

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. R.V. ve S.V.'nin durumu kritik.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 21:40
Sivas'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, C.V. (52) tarafından yönetilen 38 AGA 123 plakalı otomobilin Sivas-Yozgat kara yolunun Sarıkaya köyü yakınlarında devrilmesi ile gerçekleşti.

Olayın ardından, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Yaralılar arasında sürücü C.V., Z.V. (46), R.V. (23) ve S.V. (13) yer alıyor.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, R.V. ve S.V.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Ardahan'da Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
3
Kastamonu'da Seyir Halindeki Yolcu Otobüsü Yandı
4
Tunceli'de Bahçesinde Yanan Ateşten Sebep 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
5
TBMM'de 6 Şubat Depremleri ve İhmaller Ele Alındı
6
Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Eşi ile Görüştü
7
Osmaniye'de Hafif Ticari Araçta 2 Kilo 50 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Deprem Yardımlarıyla Yeniden Hayata Tutunan Aile

Emeklilere Bayram İkramiyesi İçin Ocak Zammı Geliyor: Yüzde 15,75 Artış

Hurda Araç Teşvikiyle Otomobillerde Yüzde 10-20 İndirim Fırsatı

2025’te Kamuya Memur Alımları Başlıyor: İşte Tüm Detaylar!

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

İstanbul'da Simit Fiyatlarına Gizli Zam: Tanesi 20 TL'ye Ulaşmış Durumda

Erdoğan'dan Gençler ve Kadınlara 270 Bin Lira Kredi Desteği Müjdesi!

Hükümetten KOBİ'lere Büyük Destek: Üst Limit 10 Milyon Liraya Çıktı

Türkiye'de Ev Sahibi Olma İmkanı Artıyor: Sosyal Konut Destekleri Başladı

Ankara'da Otobüs Ulaşımında Değişiklik: İndirimli Biletler Sona Erdi

Emeklilere Ücretsiz Barınma Desteği: Yaşlı Konukevi Açıldı

Ziraat Bankası'ndan Şubat Ayına Özel 4.500 TL Kazanma Fırsatı!