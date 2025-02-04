Sivas'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, bir otomobilin devrilmesi sonucu toplamda 4 kişi yaralandı. Olay, C.V. (52) tarafından yönetilen 38 AGA 123 plakalı otomobilin Sivas-Yozgat kara yolunun Sarıkaya köyü yakınlarında devrilmesi ile gerçekleşti.

Olayın ardından, sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine intikal etti. Yaralılar arasında sürücü C.V., Z.V. (46), R.V. (23) ve S.V. (13) yer alıyor.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, R.V. ve S.V.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.