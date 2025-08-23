DOLAR
Sivas'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Sivas-Ankara kara yolunda Sıcak Çermik mevkiinde otomobil ile buğday yüklü plakasız traktör çarpıştı; sürücü dahil 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 11:40
Sivas'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile buğday yüklü bir traktörün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 55 AKR 50 plakalı otomobil, Sıcak Çermik mevkiinde, N.T. yönetimindeki plakasız ve buğday yüklü traktör ile çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada otomobil sürücüsü İ.A. ile araçtaki V.A. ve B.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

