Sivas'ta Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile buğday yüklü bir traktörün çarpışması sonucu üç kişi yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 55 AKR 50 plakalı otomobil, Sıcak Çermik mevkiinde, N.T. yönetimindeki plakasız ve buğday yüklü traktör ile çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada otomobil sürücüsü İ.A. ile araçtaki V.A. ve B.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

