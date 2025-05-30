Sivas'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Sivas'ın Ulaş İlçesinde Trafik Kazası

Sivas'ın Ulaş ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu trajik bir kaza meydana geldi. Aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk olmak üzere, toplamda 4 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kazada, U.A. (25) yönetimindeki 54 SC 518 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Bostankaya köyü yakınlarında refüjü aşarak, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz kimliği belirlenemeyen 58 NC 914 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 SC 518 plakalı otomobil devrildi.

Olay yerine yapılan ihbar sonrası jandarma, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin içinde bulunan M.A. (28) kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralı olan sürücü U.A. ve çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Trafikte Aksama

Kaza nedeniyle, Sivas-Malatya kara yolunda trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Bu durum, bölgede uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Öte yandan, olay yerine gelen İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, kaza hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.