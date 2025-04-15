DOLAR
38,1 -0,12%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
3.947,72 -0,54%
BITCOIN
3.263.226,23 -0,96%

Sivas'ta Park Halindeki Tırda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde park halinde bulunan bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:02
Sivas'ta Park Halindeki Tırda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleşen bir olayda, park halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İlçedeki bir dinlenme tesisinde park edilen M.D (56) ait 71 FA 995 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına dair ihbarın yapılmasının ardından, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Ancak, tırın yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı
2
Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybına Yol Açıyor
3
Samsun Genç Girişim Zirvesi 120 Öğrenci ile Kapılarını Açtı
4
Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı
5
Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Şehit Yakını ve Gazi Destek Birimi Kuruldu
7
Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı