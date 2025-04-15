Sivas'ta Park Halindeki Tırda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde gerçekleşen bir olayda, park halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

İlçedeki bir dinlenme tesisinde park edilen M.D (56) ait 71 FA 995 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangına dair ihbarın yapılmasının ardından, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Ancak, tırın yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ın Gürün ilçesinde tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.