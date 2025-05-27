Sivas'ta Şakayık Hasadı Sevinci

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, şakayık hasadı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Tatlıcak mezrasında Nurettin Otyakmaz'a ait arazide özel bir hasat programı düzenlendi.

Teşekkür ve Destek Mesajları

Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, etkinlikteki konuşmasında, üreticilere teşekkür ederek, bol ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da üretim sürecinde yer alan tüm üreticilere destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Şakayık Projesinin Başarısı

Nurettin Otyakmaz'ın yürüttüğü projenin 4 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Yıldız, “4 dekar alanda başarıyla sürdürülmekte.” dedi. Özellikle beyaz, fuşya ve pembe renklerinde üretilen şakayıklar, hem Sivas'ın hem de Gemerek'in bozkırlarını renklendiriyor.

Uygun İklim Şartları

Yıldız, Gemerek ilçesinde alternatif bir ürün olarak yetiştirilmeye başlanan şakayık bitkisinin, soğuk iklim şartlarını sevdiğini ve su ihtiyacının az olduğunu vurguladı. Bu nedenle Sivas'ın şakayık yetiştiriciliği için uygun bir iklime sahip olduğunu belirtti. “Şakayık bitkisinin bölgede yetişmesi, hem yerel ekonomiye hem de biyoçeşitliliğe katkı sağlayacaktır.” dedi.

Konuşmaların ardından, katılımcılar hasat sürecine katıldılar. Programa, Gemerek Belediye Başkanı Sezai Çelikten de iştirak etti.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde şakayık çiçeği hasadı gerçekleştirildi.