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Sivas'ta Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'a Acı Veda

Ankara'da görevdeyken yaralanan Jandarma Astsubay Emre Polat, Sivas'taki evine acı haberle ulaştı. Cenazesi yarın toprağa verilecek.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 19:09
Sivas'ta Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'a Acı Veda

Şehit Astsubay Emre Polat'ın Ailesine Acı Haber Ulaştı

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Ankara İl Jandarma Komutanlığında görev yaptığı sırada aranan bir kişiyi yakalamaya çalışırken eğimli arazide düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Polat, ne yazık ki burada şehit oldu.

Aileye Acı Haber Verildi

Şehit Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı. Askeri erkan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, şehidin ailesine destek olmak amacıyla evlerine giderek, baba İsmail ve anne Gülsün Polat’a durumu bildirdi.

Şehit Polat'ın baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi tarafından Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Sivas’ta toprağa verilmesi bekleniyor.

Başsağlığı Mesajları Yayınlandı

Valilik ve Sivas Belediyesi, şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat için başsağlığı mesajları yayımladı. Valilik mesajında, Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmakta olan Polat'ın başına aldığı darbe sonucu şehit olduğu belirtildi. 'Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, silah arkadaşlarına, aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.' denildi.

Sivas Belediyesinin yayımladığı mesajda ise, 'Görevi başında gösterdiği üstün fedakarlık ve kahramanlıkla milletimizin yüreğini dağlayan şehidimizin acı haberi, memleketi Sivas'ta ailelerine ulaştırılmıştır. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar dileriz.' ifadelerine yer verildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide...

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide...

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken aranan bir kişiyi yakalama sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın acı haberi, Sivas'taki baba evine ulaştı. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin baba evinin bulunduğu sokağa Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrakları asıldı.

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