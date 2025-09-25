Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı
Olayın Detayları
K.Ö. yönetimindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil, Sultan Şehir Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında elinden ve yüzünden yaralanan sürücü, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
