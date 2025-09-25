Sivas'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — Sürücü Yaralandı

Sultan Şehir Bulvarı'nda seyir halindeyken alev alan 58 AEK 072 plakalı otomobilin sürücüsü K.Ö. yaralandı; itfaiye müdahale etti, sürücü Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:09
Olayın Detayları

K.Ö. yönetimindeki 58 AEK 072 plakalı otomobil, Sultan Şehir Bulvarı'nda seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında elinden ve yüzünden yaralanan sürücü, ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas'ta seyir halinde alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı. Ekiplerce söndürülen yangında, elinden ve yüzünden yaralanan sürücü ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

