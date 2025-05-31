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Sivas'ta Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 15:26
Sivas'ta Ticari Araç ve Motosiklet Çarpıştı: 7 Yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kaza, Esentepe Mahallesi Osman Fazıl Polat Caddesi'nde gerçekleşti.

Kazaya yol açan olayda, G.K. (76) yönetimindeki 58 NL 178 plakalı hafif ticari araç, A.K. idaresindeki 58 HE 099 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ihbarının ardından gelen ekipler, kazada yaralananları hızlı bir şekilde ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazada motosiklet sürücüsü A.K. ile römorkta bulunan H.K. (31), Y.E.K. (12), A.İ.K. (14), E.E.K. (4), E.E.K. (11) ve M.E.K. (5) yaralanarak hastaneye gönderildi.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

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