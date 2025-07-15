Sivas'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Sivas'ta yaşanan trafik kazasında, cip ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. 36 SC 067 plakalı otomobili kullanan Ö.B., içinde gurbetçi ailenin bulunduğu N.G.Ç. idaresindeki CW263TS plakalı cip ile çarpıştı.

İhbar üzerine, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte S.K. ve A.G. isimli yolcular yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla il merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.