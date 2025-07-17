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Sivas'ta Trafik Kazası: Eski Vali Karaömeroğlu ve 4 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski vali Erol Karaömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu dört kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 00:11
Sivas'ta Trafik Kazası: Eski Vali Karaömeroğlu ve 4 Kişi Yaralandı

Sivas'ta Trafik Kazasında 4 Yaralı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, eski Bitlis Valisi ve Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Karaömeroğlu'nun kullandığı 55 HN 055 plakalı otomobil ile Y.S. idaresindeki 58 NP 389 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Halep köprüsü mevkisinde çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle birlikte Karaömeroğlu'nun otomobilinde bulunan eşi Filiz ve oğlu Metehan da yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralananlardan Erol Karaömeroğlu'nun eski Bitlis Valisi olduğu öğrenilirken, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kangal Kaymakamı Merve Ayşe Büyükuçar ve İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Karaömeroğlu'nu tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında eski Bitlis Valisi olan...

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında eski Bitlis Valisi olan...

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında eski Bitlis Valisi olan Mülkiye Başmüfettişi Erol Karaömeroğlu'nun da bulunduğu 4 kişi yaralandı.

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