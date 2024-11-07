Sivas'ta Trafik Kazası: Uğur Çiftçi'nin Kuzeni Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trajik Bir Olay

Sivas'ta meydana gelen bir trafik kazasında, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Olay, Sivas-Erzincan kara yolunda Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda yaşandı. 20 yaşındaki Tolga Çiftçi, karşıya geçmeye çalışırken S.C. yönetimindeki 58 AFN 091 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın Gelişimi

Kazanın ardından bölgeye hemen sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Tolga Çiftçi, kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası, sürücünün ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldüğü bildirildi.

Başsağlığı Mesajı

Hayatını kaybeden Tolga Çiftçi'nin, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un takım kaptanı Uğur Çiftçi'nin kuzeni olduğu öğrenildi. Tolga Çiftçi'nin vefatı nedeniyle Sivasspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Uğur Çiftçi’nin kuzeni Tolga Çiftçi’nin elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, Çiftçi ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz," ifadesine yer verildi.