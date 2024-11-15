Sivas'ta Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Gemerek Belediye Üyesi Orhan Toker, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ta Trajik Olay: Orhan Toker Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 7 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Orhan Toker (38), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Sivas-Kayseri kara yolunun Gemerek ilçesi yakınlarında 8 Kasım tarihinde gerçekleşti. Orhan Toker, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Toker'in cenazesi, Gemerek Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Mezarlık’ta toprağa verildi. Cenaze törenine ailesi, Gemerek Belediye Başkanı Sezayi Çelikten, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Toker’in babasının da 1992 yılında aynı kavşakta meydana gelen bir trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza sırasında Ö.K. yönetimindeki 58 HF 585 plakalı otomobil, B.K. idaresindeki 01 ADD 278 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücüler ile birlikte Toker, S.G., F.A. ve A.D. yaralanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.